Оппозиция Казахстана созывает новую всенародную акцию

Акция пройдет 19 января. Организатором является партия "Демократический выбор Казахстана". Фото: unian

Объединенная казахстанская оппозиция призывает жителей страны выйти на общегосударственную акцию протеста.

Она состоится в среду, 19 января в 12:00, во всех городах Казахстана. Об этом сообщает казахстанский оппозиционный ТГ-канал 16/12, передает "Эспрессо".

Точные места проведения митингов сообщат за два часа до начала. Организатором является партия "Демократический выбор Казахстана".

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Оппозиционеры требуют освободить всех мирных граждан, дать волю политзаключенным, прекратить пытки и остановить террор против народа Казахстана.

Протесты в Казахстане начались после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение. 6 января в страну ввели войска ОКГБ. В пятницу, 7 января, Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять на поражение в протестующих без предупреждения. 10 января Токаев заявил о подавлении протестов. И отменил режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Привычный режим действует с 7:00 13 января.