Операторы 15 стран разрешили бесплатно звонить в Украину

В Украину теперь могут бесплатно звонить жители 15 государств. ФОТО: pexels.com

Мобильные операторы 15 стран мира сделали бесплатными звонки в Украину.

Бесплатно можно звонить из Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, сообщил на своей странице в фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, человека, который не отвернулся, не лицемерил в лицо, а стоял бок о бок с украинцами в это критическое время", - отметил глава МИДа.

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Мобильные операторы будут предоставлять украинцам связь даже при отсутствии средств на счете. Об этом заявили представители Киевстара, lifecell, Vodafone Украина и Укртелекома.