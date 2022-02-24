Мобильные операторы обещают предоставлять связь без средств на счете

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Укртелеком и мобильные операторы будут предоставлять украинцам связь даже при отсутствии средств на счете.

Об этом заявили представители Киевстара, lifecell, Vodafone Украина и Укртелекома сообщили "Интерфаксу-Украина".

В lifecell заявили, что начислят пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней.

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Киевстар продлевает срок оплаты счета на 30 дней. Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания кредитные лимиты увеличились вдвое. Также будут бесплатно предоставлять услугу "Домашнего интернета": все клиенты, у которых услуга была отключена из-за нехватки средств на счете, снова могут ею пользоваться.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи сообщил, что на 18:00 сети мобильных операторов и интернет-провайдеров работают стабильно.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.