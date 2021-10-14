Око за око – в Иране ослепят мужчину, который в драке ослепил другого

45-летний мужчина, имя которого не разглашается, приговорен к ослеплению в соответствии с законом возмездия в городе Фашам / Newsflas

Суд в Иране приговорил человека к ослеплению в качестве наказания за то, что оставил соседа неспособным видеть на один глаз.

Мужчина, 45 лет, приговорен к такому наказанию в соответствии с законом о возмездии, известным как "кисас". Об этом пишет Daily Mail.

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"Кисас" позволяет преступникам, осужденным за насильственные преступления, подвергаться какой-либо форме возмездия.

Наказание ослеплениям на один глаз назначили, потому что обвиняемый поссорился с соседом на улице в городе Фашам в 2018 году и во время драки оставил мужчину слепым на один глаз.

Ослепление и раньше использовалось в качестве наказания в Иране, хотя до сих пор считается редкостью. Впервые иранский суд вынес ослепление как наказания в 2008 году, когда преступника осудили за совершение нападения с применением кислоты. Тогда в последний момент потерпевшая помиловала преступника.

Уголовный кодекс страны частично основан на наказаниях, перечисленных в соответствии с законами шариата в толковании шиитского духовенства. Правозащитные группы регулярно критикуют страну за применение телесных наказаний и ампутацию конечностей осужденным преступникам.

В феврале иранские власти подверглись критике со стороны правозащитников за то, что 60 раз избили психически больного, и приговорили его к ампутации четырех пальцев.

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