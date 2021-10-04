В Омане и Иране бушует циклон - есть погибшие

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Оман и Иран страдают от циклона Шахин.

Погибли девять человек, среди которых ребенок, сообщает Aljazeera.

В Омане двое рабочих погибли во время оползня. Одного ребенка унесло водой. Его нашли мертвым. Другой человек пропал без вести.

В Иране погибли шесть человек.

Людей просят эвакуироваться из прибрежных районов. Власти задержали рейсы в столицу Омана Маскат и из нее.

"Глаз тропического циклона в это время проникает между штатами Мусана и Сувайк, сопровождаясь сильным дождем и мощным ветром. Скорость ветра составляет 120-150 километров в час", - говорится в сообщении.

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Специалисты призывают готовиться к наводнениям, поскольку пустынная почва не способна впитать воду.

10 сентября на Мексику обрушился мощный ураган Олаф. Шторм принес с собой наводнения и оползни. Ураган ломал деревья, затапливал дороги и парализовал движение транспорта. Местные власти открывали специальные центры для укрытия от стихии.