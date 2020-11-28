Ноябрьское восстание поляков продлилось меньше года

Художник Марчина Залесского "Взятие Арсенала", 1830 год / Wikipedia

29 ноября 1830-го, 190 лет назад, в Варшаве началось национально-освободительное восстание против Российской империи. Оно охватило территорию Царства Польского, а также перекинулось на современную Литву, Беларусь и часть Украины.

Автономное польское государство в составе Российской империи Царство Польское создали в 1815-м решением Венского конгресса. Он подвел итоги Наполеоновских войн. С либеральной конституции, оно быстро стало подвергаться гонениям России. Польская и литовская шляхты мечтала восстановить Речь Посполитую в границах 1772-го. В ее среде возникли тайные общества из офицеров и духовенства.

29 ноября 1830-го 150 польских офицеров напали на казарму российских войск в Варшаве. Их поддержали около 2 тыс. студентов и рабочих, которые убили 6-х польских генералов, верных императору, и захватили арсенал оружия. Той же ночью российские императорские войска во главе с главнокомандующим, князем Константином Павловичем, покинули Варшаву. Поляки создали временную власть и выслали послов для переговоров с императором.

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Получив 25 января 1831-го весть, что император готов только амнистировать восставших, в Варшаве в тот же день приняли акт о лишении императора польского престола и запрет для династии Романовых претендовать на него.

В феврале 1831-го 125-тысячная русская армия вторглась в Польшу, где ей противостояло 80 тыс. польских и литовских военных и добровольцев. К маю 1831-го восстания разгромили в Царстве Польском, в Литве, на Волыни, на Житомирщине и в Беларуси, где польское население выступило против русских.

В сентябре 1831-го польские власти и остатки армии бежали в Австрию и Пруссию, где их разоружили и интернировали. 26 февраля 1832-го Россия ликвидировала Царство Польское и объявила регион частью России, без права на армию, власть и административное устройство. Начали преследовать католическое и греко-католическое духовенство и превращать Польшу в провинцию России. Это привело к польскому восстанию 1863-го, которое стало более массовым и жестоким, но тоже потерпело неудачу.