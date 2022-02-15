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среда, 16 февраля 2022 04:38

Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео

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Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Водителю предъявили обвинения. Фото: carscoops.com

Полиция Соединенных Штатов Америки обнародовала кадры с видеорегистратора, где показано, как электромобиль Tesla в режиме автопилота врезался в патрульную машину.

Инцидент произошел на одной из дорог штата Северная Каролина, сообщает CarScoops.

"Офицеры полиции перекрыли полосу на шоссе, расследуя ДТП. Электрокар Tesla на автопилоте протаранил припаркованную на обочине патрульную машину, едва не травмировав двух правоохранителей", - говорится в сообщении.

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В момент аварии за рулем Tesla Model S находился врач по имени Дефендер Голи. Он как раз смотрел фильм на смартфоне, когда электромобиль врезался в патрульную машину.

Момента аварии на записи не видно, но слышно, как Tesla врезается в патрульное авто Dodge Charger. Офицер дорожного патруля отскакивает от удара, отталкивая с дороги в безопасное место помощника шерифа. Сильно поврежденный Charger влетает в дорожный знак на обочине шоссе, после чего скатывается по обочине и врезается в дерево.

Голи предъявили обвинение.

В апреле прошлого года в Техасе двое человек погибли в результате аварии с участием неуправляемого автомобиля Tesla. Электрокар на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В момент столкновения один из погибших находился на переднем пассажирском сиденье, а другой сидел позади. Они погибли. В официальных отчетах Национального агентства по безопасности дорожного движения США фигурируют более 20 аварий с участием автопилота Tesla, но это первое ДТП со смертельным исходом.

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