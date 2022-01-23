Немецкая авиакомпания изменила график рейсов из-за возможного вторжения РФ

Немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график ночных авиарейсов в Киев на фоне разговоров о вторжении России в Украину.
В частности, изменилось время вылета из Мюнхена, которое было запланировано на субботу 22 января, сообщила экс-депутат Виктория Войцицкая в Facebook.
Самолет должен был вылететь в 22:00, но рейс перенесли на шесть утра 23 января.
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По словам издания, причиной таких изменений назвали "политическую ситуацию", из-за которой экипаж не может оставаться ночевать в Киеве.
Экс-руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, летевшая этим рейсом, подтвердила "Европейской правде", что авиакомпания аргументировала перенос рейса именно политической ситуацией.
По ее словам, об этом объявили еще во время регистрации, а затем и в самолете.
Авиакомпания перенесла также рейсы из Франкфурта в Киев.
Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, совершающая внутренние перелеты по Украине, заявила о временном прекращении рейсов.
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