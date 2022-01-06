Авиакомпании отменяют рейсы в самый большой город Казахстана

Украинские аэропорты пока не отменяют рейсы. Фото: pixabay.com

На фоне протестов в Казахстане международные авиакомпании начали отменять рейсы в наиболее охваченный бунтом город Алматы.

Об этом сообщил ряд СМИ, передает Gazeta.ua.

По данным Reuters, 5 января рейсы в Алматы отменили ближневосточные авиаперевозчики: flydubai, Air Arabia и Jazeera Airways.

В то же время еTurbonews передает, что российский "Аэрофлот", белорусская "Белавиа" и ряд других авиакомпаний из стран постсоветского пространства также отменили полеты в Алматы 5 января.

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Украинские аэропорты пока не отменяют рейсы в Казахстан и из него, сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь" LIGA.net.

"На сегодняшний день (5 января. - Gazeta.ua) все рейсы из Украины и Казахстана состоятся по расписанию. 6 января тоже. Пока изменений не предполагается", - сообщили в аэропорту.

Там также посоветовали пассажирам следить за информацией на онлайн-табло.

В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт крупнейшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже уволили аэропорт. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.