В Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек - представитель власти

Гиниат говорит, что 400 человек были госпитализированы. Фото: Reuters

Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек.

Об этом сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала "Хабар-24".

Она сказала, что 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли

"Просим не мешать медработникам работать, чтобы машины скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - добавила Гиниат.

2 января в городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 5 января правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации.