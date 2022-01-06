В Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек - представитель власти

Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек.
Об этом сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала "Хабар-24".
Она сказала, что 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации.
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"Просим не мешать медработникам работать, чтобы машины скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - добавила Гиниат.
2 января в городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
5 января правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации.
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