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вторник, 04 января 2022 12:38

В Казахстане начались наибольшие митинги за последние годы
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В Казахстане начались протесты из-за роста цены на газ
Фото: twitter.com/egazet_
С 1 января цена газа увеличилась на 100%
Люди стали выходить на митинги с лозунгами "недра – богатство народа". Нефтяники начали забастовку
Забастовки продолжаются в городах нефтяников Актау, Атырау и Жанаозене

В Казахстане начались протесты из-за роста цены на газ.

В западной части страны большинство людей пользуются автомобилями на сжиженном газе. Там добывают газ и нефть, запасов которых в стране много. С 1 января цена газа увеличилась на 100%.

Казахстанцев возмутило, что несмотря на собственную добычу газа и нефти их перерабатывают в России. Казахстан подписал с Москвой соглашение на этот счет.

Люди стали выходить на митинги с лозунгами "недра – богатство народа". Нефтяники начали забастовку. Впоследствии митингующие начали требовать демократических реформ и усиления роли парламента. Митингующие начали скандировать "Долой деда!" Имеется в виду первый президент Нурсултан Назарбаев, который продолжает руководить политикой в стране.

Чиновники обещают разобраться с ситуацией и снизить цены. Протестующих это не устраивает.

Забастовки продолжаются в городах нефтяников Актау, Атырау и Жанаозене. Люди разворачивают палаточные городки, произошли столкновения с полицией. Начались митинги в других городах.

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Это первые большие столкновения в Казахстане за последние годы. В 2011 году силовики расстреляли митингующих в Жанаозене. Тогда бастовали профсоюзы нефтяников.

Представитель Казахстана подписал второй Факультативный протокол, направленный на отмену смертной казни. Как отмечается, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев на дебатах 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о решении присоединиться к Международному пакту о гражданских и политических правах.

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04
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