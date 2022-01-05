Правительство Казахстана ушло в отставку, а в столице объявили ЧС

Митингующие захватили мэрию в Алматы / primeminister.kz

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Указ об отставке президент Касым-Жомарт Токаев подписал в среду, 5 января, утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации".

Тем временем, из Алматы поступают сообщения о новых столкновениях между демонстрантами и полицией. Обязанности премьера временно возложили на первого вице-премьера в составе ушедшего правительства Алихана Смаилова. Об этом сообщает ВВС.

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В столице, Нур-Султане, ввели чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 5 по 19 января. Кроме этого в городе будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00.

Власти поручили на период действия чрезвычайного положения усилить в столице охрану общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, ограничить свободу передвижения, в том числе транспортных средств, ограничить въезд и выезд из города, запретить акции протеста.

Это уже четвертый регион Казахстана, где введено ЧС. Перед этим участники протестов ворвались в городскую администрацию в Алматы. В здании выбиты окна и двери.

Президент дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель, чем удовлетворил первоначальные требования участников акций. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье из-за повышения цен на сжиженный газ, на котором ездит большинство автомобилей страны. Они ко вторнику охватили практически все крупные города Казахстана. Во многих случаях стихийные демонстрации переросли в столкновения с полиций.

На фоне протестов начались перебои в работе соцсетей. В Алматы и некоторых районах Нур-Султана заблокирован интернет, не работают WhatsApp и Telegram.

Протесты начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Казахстан. Гражданам, которые находятся в стране, советуют не посещать места массового скопления людей из-за протестов и столкновений. Соответствующее сообщение появилось в Facebook украинского посольства в Казахстане.