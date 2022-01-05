Не ходить в людных местах: украинцев предупредили об опасности в Казахстане

Украинцам советуют не ездить в Казахстан. Фото: t.me/newsnurkz

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Казахстан. Гражданам, которые находятся в стране, советуют не посещать места массового скопления людей из-за протестов и столкновений.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook украинского посольства в Казахстане.

"В связи с введением с 5 января по 19 января 2022 года чрезвычайного положения в городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях рекомендуем воздержаться от прибытия в Казахстан, а гражданам, находящимся на территории Казахстана, воздержаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного состояния в стране", - призвали в сообщении.

Также посольство указало телефон своей "горячей линии" на экстренные случаи: +7(705) 755 66 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео

Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Вскоре протест стал общенациональным. Кроме снижения цен на газ, активисты начали выдвигать и политические лозунги. Люди требуют отставки президента Касим-Жомарта Токаева. Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам полномочия не сложил.