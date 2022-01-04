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вторник, 04 января 2022 22:19

"Газовый майдан" в Казахстане: митингующих забрасывают свето-шумовыми гранатами и "душат" газом
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Фото: t.me/s/nexta_live
В Алматы замечена бронетехника

В Казахстане продолжаются масштабные "газовые" протесты, начавшиеся 2 января. На митинг вышли в Алматы, Жанаозене, Курике, Акшукуре и ряде других городов.

Об этом сообщил в Telegram Nexta.Live.

Отмечается, что на улицах Алматы силовики применяют против митингующих слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Центр города окутал густой дым, слышны взрывы.

"Военные пытаются разогнать людей, но протестующие все равно остаются на площади", - говорится в сообщении.

Самый большой протест проходит в Актау, куда вахтовики пришли пешком из месторождения Каламкас.

"В Атырау происходят столкновения митингующих и силовиков. Граждане не боятся давать отпор. А в Уральске протестующие прорвали оцепление и уходят в центр города", - отметили в сообщении.

Жители столицы Казахстана Нур-Султан колонной прошли по городу. Они выкрикивали лозунг "Старик, иди!" с призывом к Нурсултану Назарбаеву уйти из политики.

Граждане считают, что Назарбаев поставил на свое место подконтрольного ему человека – Касим-Жомарта Токаева. По мнению жителей страны, экспрезидент продолжает оказывать влияние на политическую жизнь.

Вечером 4 января ситуация в стране обострилась. На митинги сходятся все больше людей, они перекрывают дороги. Силовики в свою очередь активнее применяют силу к участникам протестов и задерживают их. Возникают потасовки.

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Первые протесты начались в городах нефтяников Жанаозене и Атаке после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. В Казахстане с 1 января цена газа выросла на 100%. Ночь на 4 января люди провели в палатках на центральных площадях. По словам очевидцев, на протесты вышли тысячи человек.

Митинг в Казахстане стал общенациональным. Кроме снижения цен на газ активисты начали выдвигать и политические лозунги. Люди собираются в самых больших городах страны, требуют отставки президента.

Позже президент Касим-Жомарт Токаев попросил митингующих "не подражать призывам деструктивных сил". По его словам, они "заинтересованы в подрыве единства и стабильности обещания". Токаев пообещал, что социальные и экономические требования демонстрантов будут рассмотрены в среду, 5 января, на рабочем совещании в столице. Он подтвердил решение правительства уменьшить цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области. Однако протесты это не остановило.

Это первые крупные стачки в Казахстане за последние годы. В 2011 году силовики расстреляли митингующих в Жанаозене. Тогда бастовали профсоюзы нефтяников.

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Дата
04
января

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