В протестном Казахстане заблокировали ряд мессенджеров

В Казахстане заблокировали мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

Они перестали работать около 22 ч. назад, пишет "Vласть".

"Мессенджеры заблокированы на фоне протестов, которые охватили Казахстан со 2 января и до вторника (3 января. - Gazeta.ua) значительно разрослись", - пояснило издание.

По информации "Vласть", во многих городах отключили также мобильный интернет, периодически исчезает связь. В частности, в Алматы и столице страны Нур-Султан.

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На западе Казахстана третий день подряд продолжаются протесты. В стране с 1 января цена на газ возросла на 100%. Жанаозен и Актау первыми в стране выразили недовольство. Ночь на 4 января люди провели в палатках на центральных площадях. По словам очевидцев, на протесты вышли тысячи людей. Это первые масштабные забастовки в Казахстане за последние годы. В 2011-м силовики расстреляли митингующих в Жанаозене. Тогда бастовали профсоюзы нефтяников.

Нурсултан Назарбаев 29 лет занимал пост президента, а теперь возглавляет Совет Безопасности Казахстана.