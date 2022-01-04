В протестном Казахстане заблокировали ряд мессенджеров

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 972
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 963
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 9810
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 972
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3789
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1053
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4743
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2808
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 801
Фото
Все фото
5
5
6
4
5
После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований
После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований
В пожаре сгорела нижняя палата парламента ЮАР
В пожаре сгорела нижняя палата парламента ЮАР
По США пронесся зимний шторм: есть жертвы
По США пронесся зимний шторм: есть жертвы
В Казахстане начались наибольшие митинги за последние годы
В Казахстане начались наибольшие митинги за последние годы
Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км
Канатоходец побил рекорд, пройдя на высоте почти 2 км
Видео
Все видео
Оползень унес жизни 14 человек
Оползень унес жизни 14 человек
В Израиле разбился вертолет с военными
В Израиле разбился вертолет с военными
В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший
В Беларуси перевернулся автобус с россиянами: более 40 пострадавших и погибший
Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений
Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений
Для нарушителей карантина проводят парады позора
Для нарушителей карантина проводят парады позора
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1863
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3141
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1602
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1962
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1152
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
вторник, 04 января 2022 20:11

В протестном Казахстане заблокировали ряд мессенджеров

  Комментировать
В протестном Казахстане заблокировали ряд мессенджеров
Ряд ключевых мессенджеров в Казахстане не работает. Фото: pixabay.com

В Казахстане заблокировали мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

Они перестали работать около 22 ч. назад, пишет "Vласть".

"Мессенджеры заблокированы на фоне протестов, которые охватили Казахстан со 2 января и до вторника (3 января. - Gazeta.ua) значительно разрослись", - пояснило издание.

По информации "Vласть", во многих городах отключили также мобильный интернет, периодически исчезает связь. В частности, в Алматы и столице страны Нур-Султан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований

На западе Казахстана третий день подряд продолжаются протесты. В стране с 1 января цена на газ возросла на 100%. Жанаозен и Актау первыми в стране выразили недовольство. Ночь на 4 января люди провели в палатках на центральных площадях. По словам очевидцев, на протесты вышли тысячи людей. Это первые масштабные забастовки в Казахстане за последние годы. В 2011-м силовики расстреляли митингующих в Жанаозене. Тогда бастовали профсоюзы нефтяников.

Нурсултан Назарбаев 29 лет занимал пост президента, а теперь возглавляет Совет Безопасности Казахстана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В протестном Казахстане заблокировали ряд мессенджеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея

Марсоход застрял на планете на годы

Самое читаемое
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 11133
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
55
 1 Просмотров: 9810
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 9468
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 3 Просмотров: 7785
Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам
Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам Просмотров: 6921
Мир
После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований
После трех дней митингов власти Казахстана удовлетворили часть требований
5
 Просмотров: 540
Немцы наполняют карманы Путина и бьют по Украине – что о нас пишет мир
Немцы наполняют карманы Путина и бьют по Украине – что о нас пишет мир
 Просмотров: 1539
Суд вынес решение относительно сексуальной эксплуатации "малыша" с обложки Nirvana
Суд вынес решение относительно сексуальной эксплуатации "малыша" с обложки Nirvana Просмотров: 342
В пожаре сгорела нижняя палата парламента ЮАР
В пожаре сгорела нижняя палата парламента ЮАР
5
 Просмотров: 135
За год в три раза увеличилось количество мигрантов из Франции в Великобританию
За год в три раза увеличилось количество мигрантов из Франции в Великобританию Просмотров: 180
Больше всего комментируют
10
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
5
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Голосов: 77
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть