Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. В нескольких городах страны протестующие штурмуют здания аккиматов (региональные органы исполнительной власти, - Gazeta.ua).
В Алматы протестующие пытались ворваться в здание администрации, правоохранители отвечали им светошумовыми гранатами.
Позже местные издания сообщили, что мэрия Алматы горит, над зданием – черный густой дым.
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В районе здания акимата слышна стрельба. Кроме того, горит здание прокуратуры.
Также сообщается, что протестующие стреляют в военных. На видео видно, как сослуживцы оттягивают раненого.
На данный момент в мегаполисе Казахстана уничтожены 33 спецмашины: 16 полицейских, 7 скорых, 2 пожарных, 7 грузовиков и один бензовоз.
Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.
Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам полномочия не сложил.
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