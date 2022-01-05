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среда, 05 января 2022 11:29

Протестующие в Казахстане стреляют в военных: новые фото и видео
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В Алматы протестующие стреляют в военных
Фото: t.me/newsnurkz
В Алматы протестующие стреляют в военных
В Алматы протестующие стреляют в военных
В Алматы протестующие стреляют в военных
В Алматы протестующие стреляют в военных

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. В нескольких городах страны протестующие штурмуют здания аккиматов (региональные органы исполнительной власти, - Gazeta.ua).

В Алматы протестующие пытались ворваться в здание администрации, правоохранители отвечали им светошумовыми гранатами.

Позже местные издания сообщили, что мэрия Алматы горит, над зданием – черный густой дым.

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В районе здания акимата слышна стрельба. Кроме того, горит здание прокуратуры.

Также сообщается, что протестующие стреляют в военных. На видео видно, как сослуживцы оттягивают раненого.

На данный момент в мегаполисе Казахстана уничтожены 33 спецмашины: 16 полицейских, 7 скорых, 2 пожарных, 7 грузовиков и один бензовоз.

Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом стало двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

Токаев отправил 5 января в отставку правительство страны, но сам полномочия не сложил.

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Дата
05
января

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