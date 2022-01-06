Россия отправила войска в Казахстан

Российская Федерация оправила в Казахстан войска.
Об этом сообщили в секретариате организации договора о коллективной безопасности РФ в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна".
Заявили о "составе миротворческих сил".
Воинские части воздушно-десантных войск РФ "возьмут под охрану" государственные и военные объекты, будут "оказывать содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки".
Также в ОДКБ заявили, что власти Казахстана обращались за "военной помощью", поскольку ситуация в стране "рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы".
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2 января в городе Жанаозен на западе Казахстана начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
Правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации. Силовики начали активную фазу подавления акций протеста в Алматы, которую власть называет антитеррористической операцией.
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев просил глав стран ОДКБ ввести войска.
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