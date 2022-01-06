Россия отправила войска в Казахстан

Россияне "возьмут под охрану" государственные объекты в Казахстане. Фото: Reuters

Российская Федерация оправила в Казахстан войска.

Об этом сообщили в секретариате организации договора о коллективной безопасности РФ в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна".

Заявили о "составе миротворческих сил".

Воинские части воздушно-десантных войск РФ "возьмут под охрану" государственные и военные объекты, будут "оказывать содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки".

Также в ОДКБ заявили, что власти Казахстана обращались за "военной помощью", поскольку ситуация в стране "рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за границы".

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