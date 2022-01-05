Токаев просит ввести российские войска

Президент Казахстана назвал митинги "внешней агрессией". Фото: Reuters

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил глав стран Организации Договора о коллективной безопасности оказать помощь.

Об этом сообщил KazTAG.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Казахстан.

Токаев назвал ситуацию "внешней агрессией".

"Террористы захватили аэропорт и пять самолетов в Алматы, а на улицах бесчинствуют банды. Террористы прошли серьезную подготовку за границей, их действия нужно рассматривать как акт агрессии", - сказал он.

СМИ пишут, что президент РФ Владимир Путин дал приказ готовить армию для перебрасывания в Казахстан.

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За ситуацией в Казахстане следят в ООН и ОБСЕ. В ООН выразили обеспокоенность происходящим, в ОБСЕ казахстанцев призывали к диалогу.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В стране отключили интернет.