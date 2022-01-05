Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции

Казахские силовики начали активную фазу подавления акций протеста в Алматы, которое власти называют антитеррористической операцией.

На улицах крупнейшего города Казахстана раздаются автоматные очереди. На опубликованном в сети видео видно, как военные подразделения двигаются по улице города, в Telegram-канале сообщил журналист 1+1 Андрей Цаплиенко.

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Жители Алматы массово прибывают в аэропорт, из-за протестов на улицах города. Люди хотят покинуть город, одна не удается, поскольку аэропорт закрыт.

В акимате Алматы подтвердили, что "антитеррористическая операция" запланирована. Однако ее не будут проводить в ближайшее время.

Тем временем по улицам Алматы раздаются сирены. Жителей города предупреждают об опасности. Вероятно, эта опасность связана с проведением зачистки.

На подъезде к Алматы засняли целые колонны военной техники.

Поступает информация о большом количестве убитых в массовых протестах.

В Сети опубликовали видео, вероятно, из морга в Казахстане, на котором видны десятки тел с огнестрельными ранениями, видео разместил на своей странице в Telegram украинский журналист Денис Казанский, однако первоисточник неизвестен.

"Начинает поступать информация о большом количестве погибших. Распространяется видео с морга, где лежат десятки мертвых тел с огнестрельными ранениями. Число жертв уже наверняка идет на сотни", — написал он.

Стало известно о убитом 12-летнем мальчике.

Убитый 12-летний мальчик на улицах Алматы

Во время протестов погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

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В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку. Страны-члены ОДКБ согласились ввести миротворцев по запросу президента Казахстана Токаева.