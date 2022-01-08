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суббота, 08 января 2022 15:32

Катастрофа самолета МАУ: в годовщину трагедии назвали имена виновников
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В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ. Фото: Суспильное
В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ. Фото: Суспильное
В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ. Фото: Суспильное
В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ. Фото: Суспильное
В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ. Фото: Суспильное

В Киеве почтили память жертв крушения самолета МАУ в Иране.

8 января 2020 года Boeing 737 в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране случайно сбили иранские военные. Погибло 176 человек, среди них было 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа.

Ответственность за крушение самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции". Самолет случайно восприняли как враждебный объект, когда он приблизился к засекреченной военной базе.

В Киеве прошло мероприятие, где почтили память погибших пассажиров и членов экипажа. В мероприятиях приняли участие родные и члены семей погибших, представители авиакомпании, других министерств и ведомств, Офиса президента, Офиса генпрокурора, а также представители зарубежных представительств, посольств и консульства государств, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Мероприятие провели на территории парка "Ивовая роща" в Днепровском районе г. Киева. В прошлом году там поставили серый гранитный камень с названием рейса, а в этом году вокруг камня обустроили сквер и высадили символические 176 деревьев.

"Слова, которые могли бы частично заполонить ту пустоту, с которой уже два Рождества подряд вы встречаете этот день. Мы всегда делали и я уверен, что дальше так будет, и доказывали иранцам то, что справедливость не продается, что это не о деньгах. Совершившие это преступление должны за это ответить", — заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

В ходе памятных мероприятий президент МАУ Евгений Дыхне сообщил о смерти отца погибшего пилота самолета МАУ Владимира Гапоненко, для которого авиакомпания недавно организовала поездку к месту трагедии.

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В свою очередь бывший заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов, который в составе международной группы занимался расследованием, назвал имена вероятных виновников катастрофы. Это военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции: капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1), первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор), третий лейтенант Саед Ахмад Мири ( Маджид Эслам Доост (Mohammad Majid Eslam Doost), капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi), майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout), второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia), бригадный генерал Иранской Армии полковник Мостафа Фарати (Mostafa Farati).

По словам Мамедова, Иран не оказывает должного содействия в расследовании катастрофы.

"Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Надо проверить причастность к преступлению каждого из них.

В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН", – написал он в Twitter.

8 января 2020 г. иранские военные сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном. Как утверждает Иран, ракетный удар произошел из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами этой трагедии стали 176 человек, в том числе 9 членов украинского экипажа.

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