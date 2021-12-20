SkyUp открывает рейсы в Австрию, Испанию и Грецию из трех городов

SkyUp открывает новые рейсы. Фото: SkyUp.aero

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp планирует запустить прямые рейсы в Австрию, Испанию и Грецию из Львова, Харькова и Запорожья.

Обновленная полетная программа заработает с весны 2022 года, сообщили на сайте авиакомпании SkyUp.

С 28 марта по понедельникам в SkyUp будут стартовать перелеты в Испанию по маршруту Львов-Мадрид, а с июня – еще и по четвергам.

С 22 апреля по вторникам и пятницам будут совершать рейсы Львов-Вена в Австрию и Львов-Валенсия, Испания.

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С 27 мая по пятницам запланирован рейс Запорожье-Родос, Греция; обратный рейс – в субботу.

С 28 мая по средам и субботам запланирован маршрут Львов-Салоники, Греция.

С 28 мая по субботам открыта продажа на перелеты по маршруту Харьков-Корфу, Греция.

С весны авиакомпания намерена выполнять авиарейсы в 30 стран по более чем 100 маршрутам из Киева и регионов.

В феврале авиакомпания SkyUp ввела услугу "авиаместо для сна" на рейсе Киев-Дубай. За дополнительную плату пассажиру выделяют 3 места в ряду, на которых можно разлечься. Дают подушку и плед. Услуга доступна при наличии в самолете свободных мест. Заказать ее можно только на стойке регистрации в аэропорту.