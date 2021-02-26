Разлечься за дополнительную плату: SkyUp анонсировала новую услугу

Украинская авиакомпания SkyUp ввела услугу "авиаместо для сна" на рейсе Киев - Дубай.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Стоимость услуги составляет $175. За эту сумму пассажиру выделяют 3 места в ряду, на которых можно разлечься. Также дают подушку и плед.
Услуга доступна при наличии в самолете свободных мест. Заказать ее можно только на стойке регистрации в аэропорту. Платить услугу необходимо в гривнах по курсу НБУ.
Вскоре услугу собираются распространить на другие рейсы перевозчика.
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