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четверг, 25 февраля 2021 13:21

В Украину зашел новый лоукост

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В Украину зашел новый лоукост
Bees Airline еще нет сертификата, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Фото: pixabay

В Украине новая авиакомпания Bees Airline зарегистрировала 2 первых самолета.

Украинский лоукост подал Boeing 737-800 с бортовым номером регистра UR-UBA и UR-UBB, сообщает avianews.com

Госавиаслужба выдала регистрационные удостоверения 22 и 23 февраля 2021 года. Авиалайнеры 2010 года выпуска, находятся в Польше. 9 лет до этого их под номерами UR-PSC и UR-PSD использовала МАУ.

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Bees Airline еще не имеет сертификата, который позволяет авиакомпании начать выполнять рейсы с пассажирами. Чтобы его получить, нужно иметь 2 самолета, которые уже есть в компании. В марте Bees Airline планирует начать летать из Киева на египетский курорт Марса-Алам, а в апреле полетит в Кению для туроператора TPG.

Лоукост хочет работать по концепции регулярных и чартерных рейсов. Базовым аэропортом станет "Киев", Жуляны. Похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp.

Руководство лоукоста Ryanair приянло решение приостановить полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация перейдет на летний сезон работы.

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