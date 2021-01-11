Популярный лоукостер сокращает количество рейсов из Киева

В то же время с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер. Фото из открытых источников

Руководство лоукоста Ryanair приянло решение приостановить полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация перейдет на летний сезон работы.

Об этом сообщает Avianews.

Уточняется, что авиакомпания в данный период будет выполнять только рейсы в Вену, Берлин и Валенсию.

В то же время с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

В конце марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент не ясна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону.

Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины - до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Профессиональное издание AirlineRatings.com, которое отслеживает 385 авиаперевозчиков по миру, назвало самых безопасных за прошедший год.

Рейтинг включает количество авиакатастроф и серьезных инцидентов, а также возраст самолетов.