Самый маленький в мире реактивный самолет заметили в Киеве

В пятницу, 12 февраля, в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского приземлился самый маленький в мире реактивный самолет.

Это бизнес-джет Cirrus Aircraft Vision Jet SF50 протяженностью 9,5 м, сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Фото: Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport

"Рассчитан на 6 пассажиров и пилота. Самолет имеет звание первого реактивного самолета с парашютной спасательной системой", - говорится в сообщении.

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Cirrus Vision Jet почти вдвое меньше своих основных конкурентов. Это сказалось на стоимости самолета, который значительно дешевый других аналогов. Разработка Vision Jet продолжалась 10 лет. Среди других аналогов он отличается конструкцией. Для Vision Jet используют цельнолитый фюзеляж из углеродного волокна, V-образное хвостовое оперение и один турбовентиляторный двигатель Williams International FJ33-5A.