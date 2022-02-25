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"Не оставит ни одного невредимого фрагмента на этом режиме" - глава британского МИД рассказала о санкциях против РФ

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&quot;Не оставит ни одного невредимого фрагмента на этом режиме&quot; - глава британского МИД рассказала о санкциях против РФ
Глава британского МИД Лиз Трасс рассказала о санкциях против РФ. Фото: biz.censor.net

Список мер, которые получит Россия от западного санкционного пакета, привела глава британского Foreign Office Лиз Трасс.

Об этом она написала колонку, которую опубликовал портал британского правительства и издание The Guardian.

"Беспрецедентный пакет санкций не оставит ни одного невредимого фрагмента в этом режиме", - пишет британский министр иностранных дел.

В частности, будут наказаны "более сотни компаний и олигархов из сердца российской элиты - от крупнейшей оборонной компании и второго крупнейшего банка (ВТБ) до ближайшего круга Путина". По ее оценкам, санкции будут стоить им "сотни миллионов фунтов".

Будут заморожены активы нескольких российских банков в Британии, Россия не сможет одалживать в Британии и т.д.

Существенно усилят ограничения для экспорта в Россию, чтобы нанести удар по электронике, телекому и авиакосмической индустрии. Под персональные санкции подвергнется миллиардер Кирилл Шамалов, бывший зять Путина. Также усилят санкции против Беларуси.

В то же время, в перечне санкционных мер нет никакого упоминания о запрете для предприятий и учреждений из России использовать платежную систему SWIFT.

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Отдельно Лиз Трасс возмутилась тем, что Россия лгала западным чиновникам.

"Министр Сергей Лавров прямо говорил мне, что Россия не пойдет на вторжение. А на прошлой неделе они заявляли о начале отвода сил. Они врали миру и собственному народу снова и снова", - написала она.

Трасс напомнила, что Британия возглавила движение за наложение жесточайших санкций на государство-агрессора, предоставила Украине помощь в виде оружия и финансовой поддержки, а также сообщила, что едет убеждать коллег в необходимости усилить давление на Россию.

Глава британского МИД подчеркнула, что санкции не будут временными, ее страна готова усиливать давление, пока Россия не восстановит территориальную целостность Украины.

Новые санкции против России коснутся 70% ее банковского рынка и ключевых государственных компаний.

Пострадают и оборонные предприятия, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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