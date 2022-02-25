Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - подробности

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 666
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3222
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2826
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2 Просмотров: 6426
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 9684
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6129
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 873
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2052
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4627
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 837
Фото
Все фото
1
1
9
5
4
&quot;Пока не поздно&quot; - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Видео
Все видео
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11151
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 4626
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3024
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 756
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2565
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 252
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 04:00

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - подробности

  Комментировать
Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - подробности
Евросоюз готовит новые санкции против России. ФОТО: Reuters

Новые санкции против России коснутся 70% ее банковского рынка и ключевых государственных компаний.

Пострадают и оборонные предприятия, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Кроме этого, в Евросоюзе запретят продавать России самолеты и оборудование необходимое авиакомпаниям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хотят окружить Киев" – Блинкен о намерениях России

Палата представителей США рассматривает резолюцию, призывающую исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с войной в Украине.

Резолюция призывает ООН "принять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из постоянных членов Совета Безопасности

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 140997
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 3 Просмотров: 115067
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 59829
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 56094
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 39334
Мир
"Хотят окружить Киев" – Блинкен о намерениях России
"Хотят окружить Киев" – Блинкен о намерениях России Просмотров: 3807
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
1
 Просмотров: 8766
У НАТО тоже есть ядерное оружие. Путин должен это понимать – министр обороны Франции
У НАТО тоже есть ядерное оружие. Путин должен это понимать – министр обороны Франции Просмотров: 2853
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 59829
Макрон призвал Путина остановить войну в Украине
Макрон призвал Путина остановить войну в Украине Просмотров: 3141
Больше всего комментируют
8
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
2
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
2
Показали первых пленных российских оккупантов
Голосов: 977
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть