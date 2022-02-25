Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России - подробности

Евросоюз готовит новые санкции против России. ФОТО: Reuters

Новые санкции против России коснутся 70% ее банковского рынка и ключевых государственных компаний.

Пострадают и оборонные предприятия, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Кроме этого, в Евросоюзе запретят продавать России самолеты и оборудование необходимое авиакомпаниям.

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Палата представителей США рассматривает резолюцию, призывающую исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с войной в Украине. Резолюция призывает ООН "принять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из постоянных членов Совета Безопасности