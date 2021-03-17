Началась война из-за запрета контрабанды наркотиков

Железный пароход "Ост-Индской компании" Nemesis уничтожает китайские военные деревянные корабли в заливе Ансона 7 января 1841-го. Картина Эдварда Дункана 1843-го / Wikipedia

18 марта 1839-го, чтобы предотвратить контрабанду опиума, по распоряжению императора Китая флот и войска заблокировали британские фактории в китайской провинции Гуанчжоу. Это стало поводом для Первой опиумной войны между Британской империей и Китаем, которая которая завершилась поражением последнего. Она показала абсолютную технологическую отсталость Поднебесной перед Лондоном.

С появлением в Китае британских торговых кораблей, политику изоляционизма страны император несколько ослабил. Для иностранных судов открыли 1 порт в Гуанчжоу, через который продавали только китайские товары и был запрещен импорт. Долгое время эту неравноправие не удавалось преодолеть дипломатическим путем. С конца XVIII века британская "Ост-Индская компания" начала контрабандно ввозить в Китай опиум. Несмотря на полностью нелегальный характер, Лондон поддержал торговлю наркотиком, с которой имел выгоду. С 1833-го Лондон ликвидировал монополию на торговлю опиумом для "Ост-Индской компании", поэтому контрабанда опиума в Китай приобрела гигантских размеров.

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Для борьбы с ней императорский наместник провинций Хунань и Хубэй Линь Цзэсюй в 1838-м получил чрезвычайные полномочия для расследования дел, связанных с опиумом. Он стал командующим военного флота в провинции Гуандун, где развернул активную деятельность. В начале 1839-го написал обращение к королеве Виктории, предлагая запретить наркотик на землях Британской империи. Не получив ответа, Цзэ-сюй издал приказ о запрете контрабанды опиума английскими торговцами.

18 марта 1839-го он заблокировал иностранные фактории в Гуанчжоу. Китайский наместник в ультимативной форме добился сдачи англичанами всего наркотика, несколько тонн которого было уничтожено.

Путем перехвата судов контрабандистов и неоднократных блокад Гуанчжоу китайские власти в ноябре 1839-го добилась от главного надзирателя с британской торговли в Китае Чарльза Элиота предоставления письменного обязательства прекратить торговлю опиумом. Окрыленный успехом император Даогуан в декабре 1839-го полностью запретил вхождения в китайские порты судов из Англии и Индии.

Британская империя использовала это как повод к войне, которую объявила в апреле 1840-го. В июне к берегам Китая прибыла британская эскадра и начала блокаду и обстрелы китайских портов в Желтом море.

После того, как англичане вошли в реку Хуанхэ, угрожая городам Тяньцзинь и Пекин, китайский император согласился на мирные переговоры, которые прервались, когда британцы узнали, что в провинцию Гуандун тайно отправили китайские войска и флот. Английская эскадра начала обстрел Гуанчжоу с моря, высадила на берег десант, который взял город в осаду. Несмотря на то, что 26 мая 1841 го китайцы снова согласились на мирные переговоры, британцы направили к берегам Китая дополнительный флот и практически без боя заняли порты Чжэньхай, Нинбо и начали наступление вглубь континента.

В общем Первая опиумная война продолжалась 3,5 года и завершилась в августе 1842 года подписанием "нанкинского договора", по которому Китай был вынужден открыть для английских судов 5 своих портов, выплатить серебром $23 млн контрибуции и передать под юрисдикцию Великобритании остров Гонконг.