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понедельник, 20 сентября 2021 09:19

На заводе Kia людей заменили роботы
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В Южной Корее на заводе Kia начали работать андроиды с искусственным интеллектом и автономной навигацией. Их используют для охраны и ночного патрулирования.

Андроида для обеспечения безопасности промышленных объектов под названием Factory Safety Service Robot официально презентовали 17 сентября, сообщается на сайте компании. В его основе лежит четвероногий робот Spot производства Boston Dynamics.

"Robot - наш первый совместный проект. Андроид способен выявлять риски и обеспечивать безопасность сотрудников", – заявил руководитель лаборатории робототехники Hyundai Motor Group Хюн Дон Чжин.

С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара Robot способен распознавать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара. Новым роботом можно управлять дистанционно и в прямом эфире видеть его перемещение по территории завода. Андроид может пересылать фото того, что происходит в реальном времени на производственной площадке, отправлять журнал действий в центр управления. Также оперативно приходить на помощь в случае чрезвычайной ситуации, подавая звуковой сигнал тревоги на веб-странице, через которую осуществляется управление.

Robot оснащен системами для автономного патрулирования промышленных объектов
Фото: Kia.ru
В андроид встроена функция управления задачами, лідар для распознавания открытых дверей
С помощью встроенного тепловизора и 3D-лидара Robot способен распознавать людей
Новым роботом можно управлять дистанционно
У него есть система навигации, позволяющая роботу самостоятельно перемещаться по обозначенным участкам промышленного объекта

Robot оснащен системами для автономного патрулирования промышленных объектов. К ним относится функция управления задачами, лидар для распознавания открытых дверей и технология машинного зрения на основе нейронных сетей. А также система навигации, позволяющая роботу самостоятельно перемещаться по обозначенным участкам завода.

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Исследователи NASA представили собак-роботов, которые смогут маневрировать во время космических миссий лучше, чем марсоходы. Роботов Au-Spot от Boston Dynamics с искусственным интеллектом оснащают набором сенсорного оборудования, чтобы помочь им автономно перемещаться по Красной планете.

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Дата
20
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