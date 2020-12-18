В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс

Исследователи NASA представили собак-роботов, которые смогут маневрировать во время космических миссий лучше, чем марсоходы.

Четвероногих роботов Au-Spot от Boston Dynamics с искусственным интеллектом оснащают набором сенсорного оборудования, чтобы помочь им автономно перемещаться по Красной планете, пишет Livescience.

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По словам ученых, маневренность и устойчивость новых роботов сочетаются с датчиками, которые позволят им избегать препятствий, выбирать между несколькими путями и строить виртуальные 3-D карты заглубленных тоннелей для операторов на домашней базе. Традиционные марсоходы ограничиваются в основном плоскими поверхностями, но многие интересные с научной точки зрения районы Марса расположены именно под землей. Роботы-собаки подходят именно для таких задач.

Автор: NASA

Марсианские собаки будут примерно в 12 раз легче современных марсоходов и смогут путешествовать намного быстрее, достигая нормальной скорости ходьбы 5 км/ч во время испытаний.

По данным NASA, пещеры на Марсе в будущем могут быть приютом для человеческих колоний, обеспечивая естественную защиту от смертельного ультрафиолетового излучения, экстремального холода и сильных пылевых бурь, которые могут длиться неделями. Исследователи также заявляют, что пещеры могут также стать источником доказательств существования жизни из далекого прошлого планеты или служить домом для организмов, живущих глубоко под землей.

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Марс мог поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем, но глубоко под поверхностью. Американские ученые заявили, что когда молодое Солнце было холоднее и слабее, геотермальное тепло могло подняться из глубины Марса, обеспечив под поверхностью условия для жизни.