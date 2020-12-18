В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 612
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 504
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 540
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
5
6
6
8
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Украинский самолет установил 7 мировых рекордов
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
С сверхпрочным стеклом и крутой камерой - презентовали iPhone 12
Видео
Все видео
В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс
В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс
Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну
Показали астронавтов NASA, которые полетят на Луну
Обрушился один из крупнейших телескопов в мире: появилось видео
Обрушился один из крупнейших телескопов в мире: появилось видео
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 108
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 63
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1242
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 729
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 477
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 16:31

В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс

  Комментировать

Исследователи NASA представили собак-роботов, которые смогут маневрировать во время космических миссий лучше, чем марсоходы.

Четвероногих роботов Au-Spot от Boston Dynamics с искусственным интеллектом оснащают набором сенсорного оборудования, чтобы помочь им автономно перемещаться по Красной планете, пишет Livescience.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск рассказал, когда ожидается первая высадка человека на Марс

По словам ученых, маневренность и устойчивость новых роботов сочетаются с датчиками, которые позволят им избегать препятствий, выбирать между несколькими путями и строить виртуальные 3-D карты заглубленных тоннелей для операторов на домашней базе. Традиционные марсоходы ограничиваются в основном плоскими поверхностями, но многие интересные с научной точки зрения районы Марса расположены именно под землей. Роботы-собаки подходят именно для таких задач.

Автор: NASA
 

Марсианские собаки будут примерно в 12 раз легче современных марсоходов и смогут путешествовать намного быстрее, достигая нормальной скорости ходьбы 5 км/ч во время испытаний.

По данным NASA, пещеры на Марсе в будущем могут быть приютом для человеческих колоний, обеспечивая естественную защиту от смертельного ультрафиолетового излучения, экстремального холода и сильных пылевых бурь, которые могут длиться неделями. Исследователи также заявляют, что пещеры могут также стать источником доказательств существования жизни из далекого прошлого планеты или служить домом для организмов, живущих глубоко под землей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В космосе обнаружили положительный эффект от развития технологий

Марс мог поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем, но глубоко под поверхностью.

Американские ученые заявили, что когда молодое Солнце было холоднее и слабее, геотермальное тепло могло подняться из глубины Марса, обеспечив под поверхностью условия для жизни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В NASA отправят собак-роботов исследовать Марс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 1 Просмотров: 22817
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 13789
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 11097
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8910
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8829
Техника
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
Китайский зонд успешно доставил на Землю образцы лунного грунта
5
 Просмотров: 1215
Летательный аппарат достиг поверхности Венеры
Летательный аппарат достиг поверхности Венеры
 Просмотров: 459
Сообщили дату выхода iPhone 13
Сообщили дату выхода iPhone 13 Просмотров: 684
Компания Илона Маска установила новый рекорд
Компания Илона Маска установила новый рекорд
5
 Просмотров: 2637
На МКС сломалась российская система получения кислорода
На МКС сломалась российская система получения кислорода Просмотров: 423
Больше всего комментируют
13
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
7
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
2
Гройсмана могут вернуть в премьерское кресло - нардеп Пашковский
Голосов: 290
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть