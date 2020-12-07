Ученые обнаружили лучшее место для жизни на Марсе

Возможно, что поверхность Марса время была теплой и влажной, но этот климат, по словам исследователей, не будет стабильным в долгосрочной перспективе. Фото: pixabay

Марс мог поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем, но - глубоко под поверхностью.

Американские ученые заявили, что когда молодое Солнце было холоднее и слабее, геотермальное тепло могло подняться из глубины Марса, обеспечив под поверхностью условия для жизни, считают исследователи, пишет "Новое время".

"Даже если парниковые газы, такие как углекислый газ и водяной пар, закачиваются в атмосферу раннего Марса при компьютерном моделировании, климатическим моделям все еще трудно поддерживать длительный теплый и влажный Марс. Я и мои соавторы предполагаем, что парадокс слабого молодого Солнца можно примирить, по крайней мере частично, если бы на Марсе в прошлом было сильное геотермальное тепло ", - сказал планетолог Луджендра Оджа из Университета Рутгерса в Нью-Брансуик.

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По его словам, парадокс слабого молодого Солнца - это противоречие между наличием жидкой воды в ранней Солнечной системе и слабостью Солнца. Согласно нашему пониманию звездной эволюции, через миллиард лет после образования звезды солнечное тепло и свет составляли всего около 70% от нынешнего. Считается, что во время Ноевського периода на Марсе, между 4,1 и 3,7 млрд лет назад, вода была в изобилии на поверхности планеты, но климатические модели едва достигают температуры выше 0,15 градусов по Цельсию. Возможность того, что планета нагревается изнутри, поддерживая жидкие грунтовые воды в течение длительного времени, не нова. Гидротермальные минералы, добытые глубоко под землей подтверждают модели внутреннего нагрева.

На Земле есть эффекты геотермального нагрева под ледяными щитами в высоких широтах. Радиоактивный распад таких элементов, как уран и торий в земной коре приводит к образованию тепла, которое распространяется на поверхность. Его немного, но когда есть толстый слой льда, который препятствует уходу тепла, может содержаться достаточно тепла, чтобы растопить часть этого льда, создавая подльодовиковие озера.

Команда ученых исследовала возможность того, что это могло произойти на Марсе. Они смоделировали теплофизическую эволюцию льда и оценили, сколько тепла нужно для образования талой воды и подледных озер на холодном и замерзшем Марсе. Ученые обнаружили, что условия для таяния подземных вод в то время были повсеместными, а вулканизм и удары метеоритов, возможно, обеспечивали дополнительное тепло. Возможно, что поверхность Марса какое-то время была теплой и влажной, но этот климат, по словам исследователей, не будет стабильным в долгосрочной перспективе. Марс потерял свое магнитное поле достаточно рано, а плотная атмосфера не может существовать без магнитного поля планеты.

Ученые утверждают, что только на больших глубинах, где была жидкость за счет геотермального тепла, вода могла оставаться стабильной в течение длительного времени. Если бы на поверхности была жизнь, она могла бы пойти за водой внутрь.

"Итак, недра может быть наиболее долгожившей населенной средой на Марсе", - подчеркнул Оджа.

Превратить углеродный газ в кислород на Марсе попытается марсоход Perseverance ( "Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA). Он сделает это по прибытии на Красную планету, сообщает New Atlas. Устройство Perseverance прибудет 18 февраля 2021 года на кратер Джезеро на Красной планете. После приземления аппарат NASA попытается превратить имеющийся на планете углеродный газ в кислород.