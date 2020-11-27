На Марсе будут пытаться создать кислород

Устройство Perseverance прибудет 18 февраля 2021 на кратер Джезеро на Красной планете. Фото: pixabay

Превратить углеродный газ в кислород на Марсе попытается марсоход Perseverance ( "Настойчивость") Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Он сделает это по прибытии на Красную планету, сообщает New Atlas.

Устройство Perseverance прибудет 18 февраля 2021 года на кратер Джезеро на Красной планете. После приземления аппарат NASA попытается превратить имеющийся на планете углеродный газ в кислород.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марсоход обнаружил доказательства наводнений на Марсе

Это означает, что будущие миссии на Марс с экипажем могли бы использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно было бы запускать ракеты с поверхности Красной планеты.

Атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. В Perseverance установлен насос, который будет закачивать этот газ. В самом марсоходе при температуре в 800 градусов Цельсия углеродный газ будет перерабатываться в кислород.

На данный момент система MOXIE способна производить от 6 до 10 грамм кислорода в час.

26 ноября 2018 года в 21:54 по киевскому времени модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элигий. Миссию проводили в рамках программы Discovery американского аэрокосмического агентства НАСА.