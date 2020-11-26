Началась новая миссия на Марсе

26 ноября 2018 года в 21:54 по киевскому времени модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элигий. Миссию проводили в рамках программы Discovery американского аэрокосмического агентства НАСА.

Модуль InSight представляет собой автономную лабораторию. В течение 720 дней он исследовал внутреннюю структуру Марса, регистрируя сейсмические толчки на ее поверхности.

Фото: naked-science.ru

Запуск исследовательского аппарата успешно осуществили 5 мая 2018 года в 14:05 по киевскому времени с базы Ванденберг с помощью ракеты-носителя Altas V 401. Цель миссии — лучшее понимание истории Земли и Солнечной системы.

Путешествие модуля к Марсу длилась 6,5 месяцев, аппарат пролетел 484 млн км.

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После посадки InSight на Марсе, 26 ноября 2018, от аппарата отделился сейсмометр и тепловой зонд. Также провели радио эксперимент для изучения внутренней структуры Красной планеты.

Результаты миссии позволят ответить на фундаментальный вопрос планетологии и Солнечной системы: как сформировались каменные планеты, вместе с Землей, в Солнечной системе более чем 4 млрд лет назад.

2003 года миссия Mars Express достигла Марса. В начале 2004-го спектрометр аппарата нашел в марсианской атмосфере метан. Европейское космическое агентство в июне 2006 года объявило об открытии явления полярного сияния на Красной планете.