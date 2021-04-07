На вторую тайную жену Рамзана Кадырова записана недвижимость на 800 млн руб.

В Рамзана Кадырова вероятно есть вторая жена Фатима Хазуева. Фото: segodnya

Глава российской Чечни Рамзан Кадыров, который в прошлом неоднократно поддерживал многоженство на Кавказе, вероятно имеет 2 жены.

Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Кроме официальной жены Медни Кадыровой, глава Чечни женат на финалистке чеченского конкурса красоты "Мисс Кавказ 2006" Фатиме Хазуевой. Они познакомились в 2006 году, когда девушке было 15.

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Источники, знакомые с Кадыровым, подтвердили, что Хазуева - его 2-я жена. В ее владениях находятся "дворец" площадью более 9 тыс. квадратных метров в Грозном, 3 квартиры в Москве совокупная стоимость которых примерно 370 млн руб. Всего на нее записано недвижимости на 800 млн руб.

При этом официально женщина трудоустроена в администрации главы Чечни, а ее зарплата составляет менее 100 тыс. руб. в месяц.

В начале 2021-го "теща" Кадырова Сацита Хазуева стала обладательницей расположенного в селе Махкеты реабилитационного центра для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который был построен за счет фонда им. Ахмата Кадырова.

Законная жена Медни официально владеет только 210-метровой квартирой в небоскребе в Москве. Однако она имеет фальшивые документы на имя Медни Мусаева, на которые записаны еще несколько квартир в Москве.

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