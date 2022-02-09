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среда, 09 февраля 2022 17:11

На фабрике денежной печати случился пожар: десятки пострадавших
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Во французском городе Шамальер на территории типографии Банка Франции 9 февраля произошел масштабный пожар.

В результате инцидента пострадали 39 человек, пишет France Bleu.

"Пожар вспыхнул примерно в 10:00 в отделе производства Банка Франции, где находится отдел, который занимается дизайном банкнот", - говорится в сообщении.

Фото: Radio France - Emmanuel Moreau

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Прибывшие на место пожарные охарактеризовали инцидент как "очень сильный". Пожар тушили 70 спасателей. В 11:50 возгорание локализовали.

О причинах пожара пока неизвестно. Производственный цех Банка Франции не пострадал.

В Винницкой области произошел пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй", по меньшей мере один человек погиб. Травмировались еще двое. Эвакуировали 56 человек, в том числе 53 ребенка.

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Дата
09
февраля

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