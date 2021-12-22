В отеле в Винницкой области случился пожар: есть жертвы

В Винницкой области произошел пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй", по меньшей мере один человек погиб.

Травмировались еще двое, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"22 декабря в 02:55 в селе Селище Винницкого района в шестиэтажном здании гостиницы возник пожар кровли. Эвакуировали 56 человек, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении.

Автор: ГСЧС

В 05:09 пожар локализовали на площади 900 м. кв. В 5:26 - огонь потушили. К тушению привлекли 44 человека и 13 единиц техники ГСЧС.

Автор: ГСЧС

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