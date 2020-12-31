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четверг, 31 декабря 2020 10:41

Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался

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Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
В Мексике женатый каменщик проложил тоннель, чтобы тайно встречаться с любовницей, и попался. Фото: Federal Police

В Мексике в муниципалитете Вилья-дель-Прадо женатый мужчина по имени Альберто прокопал подземный ход из своего дома в спальню любовницы Памелы. По специальности он - строитель, имеет соответствующие навыки.

Любовники пользовались тоннелем, пока жена Альберто спала. А муж Памелы Джордж, который работает охранником, отбывал ночные смены. Об этом сообщает Daily Mail.

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Любовников разоблачили, когда Джордж незапланированно вернулся домой. Зайдя в дом, он понял, что жена только что с кем ему изменяла, поэтому начал искать любовника. Альберто он нашел под диваном, где как раз и был выход из туннеля. Обнаружив подземный ход, мужчина прошел по нему до самого конца и добрался до дома Альберто.

Альберто просил Джорджа не рассказывать об измене его жене, однако тот решил поступить наоборот. В результате мужчины начали драться. Остановила схватку полиция.

Депутат аргентинского парламента ласкал грудь любовницы во время заседания, которое проводили онлайн через карантинные ограничения. За такое поведение 47-летний Хуан Емильйо Амери сложил мандат.

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