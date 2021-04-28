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среда, 28 апреля 2021 15:46

Мужчина нанял должника, чтобы убил любовницу, а их ребенка хотел отдать няне

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Мужчина нанял должника, чтобы убил любовницу, а их ребенка хотел отдать няне
Покойная Лилиан де Оливейра / Newsflash

В Бразилии женатый мужчина нанял человека, чтобы он убил любовницу и сжег ее тело в печи.

Жуселину Пинту да Фонсека задержали и обвиняют в том, что он нанял Рональду Родригеша Феррейру, убить Лилиан де Оливейра. Так человек хотел прекратить тратиться на любовницу и их общего ребенка. Об этом пишет The Sun.

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Няню ребенка также арестовали по обвинению в предоставлении информации о передвижении Лилиан, чтобы убийца мог найти лучший способ убить ее и не попасться.

Прокуратура Бразилии обвинила всех троих в убийстве. Лилиан пропала без вести 13 февраля, когда вернулась в Бразилию после поездки в Колумбию.

Следователи считают, что преступление совершили, потому что у бизнесмена Фонсека был роман с Лилиан, и они не могли прийти к согласию о деньгах, необходимых на содержание общего ребенка.

Все трое освобождены под залог. Адвокат Феррейры говорит, что клиент уверен, что его оправдают - ведь он только подвез жертву на своей машине.

У 40-летней Лилиан был давний роман с Фонсека и общая дочь. Мужчина же был женат и не хотел, чтобы семья узнала о неверности.

Няня хотела оставить ребенка себе, и поэтому помогала Фонсеку в планировании убийства. Затем тот нанял Феррейру, задолжал ему деньги, для совершения преступления в обмен на отказ от долга в $3670. Следователи считают, что убийца даже ездил в Колумбию для выполнения задания. Но безуспешно, поэтому вернулся в Бразилию. Затем няня сказала Лилиан, что заберет ее в аэропорту. Но отправила вместо себя убийцу.

Семья объявила Лилиан пропавшей без вести после того, как та не вернулась домой из поездки. Позже полиция пришла к выводу, что ее убили. Следователи сказали, что убийца уехал в аэропорт, чтобы забрать Лилиан, которая раньше не встречалась с ним, и отвез ее к любовнику. Там оба ее убили, а тело сожгли в паровом котле для переработки молока. Суд над обвиняемыми продолжается.

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Дата
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