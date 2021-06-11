Мужчина 11 лет держал любимую взаперти. Ее считали пропавшей без вести

Пара боялась, что родители заставят их развестись. Фото: pixabay.com

29-летняя жительница Индии 11 лет прожила взаперти в комнате у мужчины, в которого была влюблена. Все это время считала ее пропавшей без вести.

Саджита ушла из дома в феврале 2010-го, когда ей было 18 лет, сообщает The Indian Express. При себе у женщины не было мобильного телефона. Родители искали дочь и обращались в полицию, но безрезультатно. Недавно пропавшую случайно нашли в доме по соседству.

Женщина влюбилась в маляра Рахмана, а потому сбежала из дома. Молодые люди не хотели афишировать отношения, поскольку принадлежат к разным религиям. Пара боялась, что родители разлучат их. Все это время Саджита тайно жила в доме возлюбленного, где тот жил со своей семьей. Ни один из ее членов так и не заподозрил, что вместе с ними более 10 лет проживал еще один человек.

"Иногда он вел себя как психически неуравновешенный, начинал свирепствовать, когда кто-то пытался зайти в его комнату. Брал туда с собой продукты. Днем все были на работе, поэтому дом был в распоряжении Рахмана и Саджиты", - рассказывает брат Рахмана Башир.

Естественные потребности женщина справляла ночью через окно или когда родителей Рахмана не было дома. В комнате у нее был телевизор, который она смотрела в наушниках.

В марте 2021 года Саджита сбежала из дома Рахмана. Мужчина поссорился с родителями и тоже ушел из дома. Пара начала жить в другой деревне, где их в конце концов и нашли. На суде Рахман сказал, что боялся разлуки с любимой, но так и не объяснил, почему они решили 11 лет тайно прожить в комнате под замком. В итоге суд разрешил паре быть вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина залез в окно квартиры на девятом этаже и взял заложницу

В США после 49 лет расследования закрыли дело о смерти подростка в штате Массачусетс. Убийцей оказался приближенный к его семье католический священник, но привлечь его к ответственности не удалось. В день, когда выдали ордер на арест, священник скончался в больнице.