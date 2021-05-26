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среда, 26 мая 2021 15:44

Священника задержали за убийство ребенка 49 лет спустя. Умер в тот же вечер

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Священника задержали за убийство ребенка 49 лет спустя. Умер в тот же вечер
Семья мальчика сожалеет, что убийцу не удалось привлечь к ответственности. Фото: pixabay.com

В США после 49 лет расследования закрыли дело о смерти подростка в штате Массачусетс. Убийцей оказался приближенный к его семье католический священник, но привлечь его к ответственности не удалось.

В день, когда выдали ордер на арест, священник скончался в больнице, сообщили на сайте прокуратуры округа Хампден. Расследовать смерть 13-летнего Даниэля Крото начали еще в апреле 1972-го. Его тело нашли в реке Коннектикут в городе Чикопи. Мальчик был одет в вещи, которые накануне надевал в местную католическую школу.

В марте 2020 года сотрудники отдела нераскрытых дел обратили внимание на письмо от убийцы мальчика, которое якобы получил местный священнослужитель Ричард Лавин. Экспертиза по криминалистической лингвистике показала, что Лавин мог сам себе его написать.

Крото был младшим из пяти мальчиков в семье. Он и его братья были министрантами (прислуживали во время месс. - Gazeta.ua) у Лавина, поэтому часто с ним общались. Священник часто брал ребят на выезды без родителей. В 2005 году его лишили духовного сана из-за многочисленных жалоб о домогательствах. Лавин заинтересовал следователей еще в начале расследования, поскольку делал лживые заявления в первые дни после убийства. Например, утверждал, что никогда не оставался с мальчиком наедине.

В апреле и мае 2021-го правоохранители в очередной раз допросили Лавина, но тот отказался признавать вину, пытаясь запутать следствие. Однако мужчина сделал заявления, которые указывали на то, что именно он видел мальчика в последний раз. Убийца привел ребенка к реке и напал на него. Впоследствии священник вернулся на место преступления и увидел, что тело мальчика плавает лицом вниз.

Семья мальчика сожалеет, что убийцу не удалось привлечь к ответственности, но поблагодарила правоохранителей, которые довели дело до конца.

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В январе в ОАЭ раскрыли дело об убийстве, используя технологию Memory Print, которая измеряет мозговые волны человека. Нескольким подозреваемым, которых задержали после инцидента, показали фотографии с места преступления. Только у одного человека изменились показатели мозговых волн после того, как он увидел инструмент убийства.

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