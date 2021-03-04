Мужчин осудили за нарушение санкций ЕС против РФ

В Германии засудили нарушителей санкций против РФ. Фото: Reuters

В Германии 2 мужчин приговорили к тюремным срокам за нарушение эмбарго ЕС против РФ.

Главного подсудимого приговорили к 3 годам и 9 месяцев. Из него также взыщут почти €8 млн. Об этом сообщает RTL.

Фирма, которой владеет осужден, с 2015 по 2018 годы сделала 7 запрещенных поставок двум компаниям в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США продлили санкции против России

По данным прокуратуры, поставленный в РФ оборудование было пригодным для использования в военной сфере и включен в список товаров двойного назначения.

Вывоз в Россию товаров, которые могут хотя бы частично использоваться для военных целей или предназначены для определенного военного пользователя, запрещено европейским оружейным эмбарго в отношении РФ.

40-летнего соответчика осудили к 2 годам условно за содействие. Как торговый представитель немецкой компании в России, он был признан виновным в отмывании денег. Человек должен заплатить €150 тыс. в качестве залога за условный срок.

Немецкий Commerzbank сообщил о закрытии счетов и прекращение всех финансовых операций для российского пропагандистского канала Russia Today на территории Германии с 31 мая году. В ответ Москва обещает жесткие меры против немецких журналистов, работающих в России, - заявила представительница МИД России Мария Захарова.