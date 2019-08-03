Месть за отравление Скрипалей: против России вводят очередные санкции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкцый против РоссииФото: REUTERS

Второй пакет санкций против России вступит в силу через 15 дней. Соединенные Штаты Америки вводят их в ответ на отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте прошлого года.

"С сегодняшнего дня США объявляют второй пакет санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества" Новичок "и покушение на Сергея и Юлию скрипачей в 2018 году. Россия отказалась брать на себя ответственность и не отказалась от использования химического оружия", - отметила официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус.

The U.S. today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons. pic.twitter.com/sAmaWV4PJC — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 3, 2019

Санкции вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.

США будут препятствовать предоставлению любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов - Международного валютного фонда, Всемирного банка - России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ударят санкциями по "Северному потоку-2"

Банкам США запрещается предоставлять любые займы или кредиты России. В Госдепе отметили, что все эти ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.

Президент США Дональд Трамп уже подписал соответствующий указ.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипач начал действовать 27 августа 2018. Согласно ему, запрещалось продавать России оружие и товары и технологии двойного назначения.