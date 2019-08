Месть за отравление Скрипалей: против России вводят очередные санкции

Второй пакет санкций против России вступит в силу через 15 дней. Соединенные Штаты Америки вводят их в ответ на отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте прошлого года.

"С сегодняшнего дня США объявляют второй пакет санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества" Новичок "и покушение на Сергея и Юлию скрипачей в 2018 году. Россия отказалась брать на себя ответственность и не отказалась от использования химического оружия", - отметила официальный представитель Государственного департамента Морган Ортагус.

