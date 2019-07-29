У Зеленского рассматривают ужесточение санкций за Керченский мост

Украина будет усиливать соанкции против кампаний, причастных к строительству моста через Керченский пролив. Фото: www.rbc.ua

Представитель президента Украины в Крыму Антон Корниевич заявил, что планируется усилить санкции в отношении строительства Керченского моста.

В Кабмине рассматривают возможность введения санкций против кампаний, которые строили мост, сообщает Сегодня.

"С фактической точки зрения, к сожалению, мы действительно говорим о том, что РФ временно контролирует оккупированый украинский Крым. Поэтому в Украине действительно не было возможности не допустить строительства так называемого "крымского моста". С другой стороны, мы знаем о том, что в правоохранительных органах, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей. И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", - сказал Корниевич.

По его мнению эта проблема должна быть рассмотрена на законодательном уровне.

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Предлагает привлекать нарушителей к ответственности за их невыполнение.

"Чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи. Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций в отношении Крыма изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно допустить строительства этого моста? Наверное, нет ", - добавил он.

Не поставлять воду в оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу - это правильная позиция. Такое мнение высказал постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью изданию "Сегодня".