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понедельник, 29 июля 2019 10:26

Поставлять или нет: что думает Зеленский об украинской воде для оккупированного Крыма

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Поставлять или нет: что думает Зеленский об украинской воде для оккупированного Крыма
Воду в оккупированный Крым из Украины не будут поставлять. Фото: storage1.censor.net

Не поставлять воду в оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу - это правильная позиция.

Такое мнение высказал постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью изданию "Сегодня".

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной. Украина должна применять механизмы, которые имеет для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, ведь это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма" - заявил Кориневич.

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Он также считает, что не надо ждать изменения по этому вопросу.

"Не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Я считаю, это однозначная позиция", - отметил Кориневич.

В Офисе президента такого же мнения относительно оккупированного Крыма и поставки туда электроэнергии с материковой Украины.

Представители президента Украины Владимира Зеленского отрицают возможность отдать Крым российским оккупантам. Первый помощник Зеленского Сергей Шефир сказал, что Зеленский не станет уступать полуостров.

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