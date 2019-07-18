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четверг, 18 июля 2019 14:00

У Зеленского рассказали о будущих планах на Крым

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У Зеленского рассказали о будущих планах на Крым
Первый помощник Зеленского уверяет, что от Крыма не откажутся. Фото: рос.зми

Представители президента Украины Владимира Зеленского отрицали возможность отдать Крым российским оккупантам.

Первый помощник Зеленского Сергей Шефир сказал, что Зеленский не станет уступать полуостровом, сообщает LB.ua.

На интервью обрисовали ситуацию: сидят за столом Владимир Александрович и Владимир Владимирович. Путин говорит: "Хорошо, решаем вопрос с Донбассом, но забудьте о Крыме".

Шефир назвал эту ситуацию личным мнением журналиста.

В издании поинтересовались, а что Зеленский ответит Путину.

"Ответит "нет", потому что Крым украинский", - говорит Шефир.

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"Следующая реплика Путина:" Разговор окончен, и тема Донбасса тоже закрыта ", -говорит журналист.

На это первый помощник ответил, что журналист пессимист.

"Почему вы все в черно-белых тонах представляете? Вот вы знаете, как решить этот вопрос? Президент - не профессия. Президентом становится человек из любой сферы, а затем от него вдруг требуют ответов на все вопросы. Но не все знает президент" - сказал Шефир.

Украина не станет освобождать моряков на условиях, которые диктует Россия.

Способов освободить военнопленных в России достаточно, но для этого надо политическое решение руководства государства, рассказал министр иностранных дел Павел Климкин

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Дата
18
июля

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