"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина

Кремлю надо, чтобы Украина погрязла в безвластии, говорит Александр Турчинов. Фото: Макс Левин.

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение должны понять, что для руководителя Кремля Владимира Путина война - это выживание. И договориться с ним на приемлемых для Украины условиях пока невозможно.

Об этом сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью LB.ua

"Думаю, Зеленский искренне хочет мира. Но и Порошенко его очень сильно хотел. Помню свои дискуссии с Петром Алексеевичем сразу после его инаугурации. У него в то время тоже была иллюзия насчет быстрого мира. Вспомните его избирательную кампанию. Он тоже собирался сесть за стол переговоров с Путиным и быстро обо всем с ним договориться.

Но Порошенко хватило немногим более месяца, дабы разобраться, что это невозможно. Что война России против Украины - это не "эмоции", не случайное стечение обстоятельств. В ее реальной мотивации нет фактора русскоязычных жителей Донбасса или Крыма. В ее основе - глобальная имперско-реваншистская стратегия Путина. Это фактор его выживания. Ему нужна вся Украина, без которой невозможен имперский реванш. Ему нужна победоносная война, без которой его режим теряет мотивацию своего существования", - сказал Турчинов.

В 14-м Путин не смог выиграть войну, напомнил экс-секретарь СНБО.

Россию может остановить только сила

"Нам хватило месяца, чтобы хоть как-то восстановить оборонный потенциал, провести мобилизацию и подготовиться к агрессии. Это время нам дали наши воины, не предавшие в Крыму Украину. Они сковали превосходящие силы противника. Россияне готовы были захватывать материковую часть Украины, но потеряли драгоценное время, когда это было возможно с минимальными потерями. И дальнейшая война на Донбассе показала им, что при масштабном наступлении их ждет кровь и большие потери. Только поэтому Путин не решился на полноценную войну и застрял на Донбассе. Их может останавливать только сила. Не будет силы - будет кровавая бойня.

Они понимают, что для того, чтобы продолжить "победоносную" войну, необходимо Украину дестабилизировать изнутри. Необходимо, чтобы Украина снова увязла во внутренних конфликтах, погрязла в безвластии, в разборках, начался бы гражданский конфликт, и тогда можно безнаказанно продолжить наступление. Это очень опасная тема. Новый руководитель страны и его окружение должны понять, что для Путина война - это выживание. И договориться с ним на приемлемых для Украины условиях пока невозможно", - объяснил Турчинов.

Условия Путина банально сводятся к украинской капитуляции, добавил бывший чиновник.

"Но такие условия Украина никогда не примет. Украинский народ не примет", - сказав Турчинов.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.