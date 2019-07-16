Россия хочет менять моряков на Крым - Климкин

Для освобождения военнопленных необходимо лишь политическое решение Путина. Фото: Обозреватель

Украина не станет освобождать моряков на условиях, которые диктует Россия.

Способов освободить военнопленных в России достаточно, но для этого надо политическое решение руководства государства, рассказал Министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Настоящее время".

"Во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какое-то преступление. Они военнопленные ... Есть позиция всего мира, есть решение Международного трибунала, согласно которому их должны освободить. Безотлагательно и безоговорочно. И я очень аккуратно скажу: существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить в любой момент. Для этого необходимо лишь политическое решение в Москве. Но Россия этого не делает ", - сказал Климкин.

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Он добавил, что российские условия фактически заставляют Украину признать, что украинские моряки могли совершить преступление, признать правомерность судебного процесса над ними по российскому законодательству и "прогнуться" перед российским уголовно-процессуальным кодексом и косвенно признать аннексию Крыма.

В ближайшее время Путин освободит 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, но не просто так. В обмен на свободу моряков президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций - об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.