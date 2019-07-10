Украинских моряков Россия скоро отпустит. Но не просто так - Климкин

Климкин говорит, что военнопленные моряков Путин использует как разменную монету. Фото: storage1.censor.net

В ближайшее время Путин освободит 24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, но не просто так.

В обмен на свободу моряков президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций - об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я уверен, что их уволят, причем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение - в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи по Донбассу, возможно в нормандском формате. Он попытается это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года ", - сказал Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вижу очень большие угрозы" - Климкин боится за Украину

Он также считает, что "Путину абсолютно параллельно, кто здесь сидит (российские заключенные в Украине - ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок ".

"Я неоднократно говорил, что он использует ребят как разменную монету ... Его конечная цель - санкции и признание России как страны, которая попадает в" нормальность ". А второе - это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию ", - добавил Климкин.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала военнопленными украинских моряков, которых российские пограничники захватили в Черном море в прошлом году.