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вторник, 09 июля 2019 14:58

ОБСЕ признала украинских моряков военнопленными

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ОБСЕ признала украинских моряков военнопленными
Моряков захватили россияне 25 ноября 2018, обвинили в нарушении границы. Фото: Громадське телебачення

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признала военнопленными украинских моряков, которых российские пограничники захватили в Черном море в прошлом году.

Принятую резолюцию разместили на сайте ОБСЕ, в документе заявили об уважении суверенитета Украины и осудили российскую агрессию.

ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности в связи с ростом милитаризации Крымского полуострова и намерением Российской Федерации развернуть в этом районе ядерное оружие, нарушая тем самым безъядерный статус Украины и еще больше подрывая мир и безопасность в Европе, регионе и в всем мире ", и" осуждает растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря ".

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Кроме этого в организации призвали государства-участники к взаимодействию в вопросе восстановления территориальной целостности Украины.

Россия не собирается освобождать украинских военнопленных моряков.

Аргументируют отсутствием войны с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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