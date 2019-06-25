Российская наглость не знает границ: Кремль не выпустит украинских моряков

Украина будет настаивать на введении "гамбургских" санкций, если до конца дня РФ не отчитается о выполнении решения Трибунала. Фото Зеркало недели

Россия не собирается освобождать украинских военнопленных моряков.

Аргументируют отсутствием войны с Украиной, заявил прес-секретар президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

"Этот случай не является подсудимым для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", - подчеркнул он.

Он добавил, что Россия не будет выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

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25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию выпустить украинских пленных моряков и захваченные суда. Россияне не признали решение Трибунала и заявили, что не отпустят военнопленных. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в случае невыполнения решения Украина будет требовать введения "гамбургских санкций".

25 ноября 2018-го пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили 3 украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполя, и 24 моряков. Подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на 2 месяца всех пленных моряков, после чего их перевезли в Москву.